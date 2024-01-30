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الثلاثاء، 30-01-2024 01:28 م

قائد القوات الأوكرانية يرد على شائعات الاستقالة

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الوكيل الإخباري - نشر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني صورة "سيلفي" مع رئيس الأركان العامة سيرغي شابتال، على خلفية الإشاعات التي انتشرت يوم أمس الاثنين عن استقالته.

وكانت تقارير قد ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاستقالة الوشيكة لزالوجني، إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية والمكتب الرئاسي نفوها لاحقا.

ونشر زالوجني الصورة في صفحته الرسمية على "فيسبوك" دون تعليق، فيما علق وشارك الصورة آلاف المستخدمين، وقال بعضهم إن زالوجني هو "المدافع" عن أوكرانيا، بما في ذلك "ضد الأعداء الداخليين".

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وأفادت جريدة "سترانا" الأوكرانية بأن المعلومات بشأن الاستقالة تنشرها وسائل الإعلام المقربة من الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

 

RT

 




 

 


 

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