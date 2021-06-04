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الجمعة، 04-06-2021 12:55 م

المكسيك.. إصابة شخص بالفطر الأسود بعد تعافيه من كورونا

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الوكيل الاخباري - اكتشف الأطباء في المكسيك حالة إصابة بالفطر العفني المعروف بالفطر الأسود لدى رجل تعافى في وقت سابق من فيروس كورونا، وهو الآن بحالة خطيرة.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن غريغوريو أفيندانيو (34 عاما) تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا في 10 مايو الماضي، وتمكن من الشفاء بشكل تام والعودة إلى العمل، على الرغم من أنه يعاني من السكري.


وتدهورت حالته الصحية في 26 مايو، وتوقف عن تناول الطعام، وبعد 3 أيام تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بشلل العصب الوجهي.

 

ومنذ الـ1 من يونيو فقد المريض القدرة على النطق، ويحتاج إلى عملية جراحية، حيث يعتزم الأطباء استئصال عينه اليسرى.


ويقول أهل المريض إنه بحالة خطيرة حسب تأكيدات الأطباء، وهناك خطر إصابة الدماغ ووفاته جراء الإصابة بالفطر العفني.


يذكر أن الفطر العفني هو مرض ناجم عن عدوى تصيب الأنف والعين، وفي بعض الحالات الدماغ، بعد دخول فطريات العفن لجسم الإنسان.


وهو مرض خطير على المصابين بالسكري وذوي الرد المناعي الضعيف بعد مرض آخر، على سبيل المثال.

 

روسيا اليوم

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