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الأحد، 16-04-2023 09:05 ص

المكسيك.. مسلحون يقتلون 7 أشخاص في حديقة للألعاب المائية

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الوكيل الإخباري- اقتحم مسلحون حديقة للألعاب المائية في وسط المكسيك، حيث أطلقوا النار على مجموعة أشخاص ما أدى إلى مقتل 6 بالغين إضافة إلى طفل، والتسبب بحالة من الذعر بين رواد المنتجع.

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وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار، التي وقع فيها الاعتداء، أمس السبت، إن الشرطة "وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثث 3 نساء و3 رجال وقاصر يبلغ 7 أعوام، بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة".

وأضاف بيان بلدية المدينة، أن المسلحين وصلوا إلى حديقة لابالما للألعاب المائية عند الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (22:30 ت غ) "لارتكاب الاعتداء".

وتابع البيان أن المسلحين توجهوا مباشرة نحو مجموعة من الأشخاص وفتحوا النار عليهم، ثم انتزعوا الكاميرات الأمنية من الموقع قبل أن ينسحبوا.

ووفق ما أظهر مقطع فيديو نشر على موقع "ديبايت نوتيسياس" الاخباري والتقطه شاهد عيان، فقد سقط الضحايا على الأرض أو الكراسي بعد إطلاق النار عليهم وسط دخان كثيف ناتج عن الطلقات النارية. وتظهر اللقطات أيضا أشخاصا يركضون للاحتماء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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