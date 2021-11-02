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الثلاثاء، 02-11-2021 11:21 ص

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

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الوكيل الإخباري-دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة السعودية، يوم الخميس المقبل.

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وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "تأسيا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة السعودية يوم الخميس القادم (الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ (بالتقوبم الهجري)، حسب تقويم أم القرى".

روسيا اليوم

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