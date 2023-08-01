المنظمة العالمية للأرصاد: تموز 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق

الوكيل الاخباري - رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، وخدمة "كوبرنيكس" لتغير المناخ، أن يكون شهر تموز 2023، الشهر الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق بالنسبة للطقس والمناخ.

اضافة اعلان



ولفت التقرير إلى أن درجات الحرارة هذه ارتبطت بموجات الحر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والتي كان لها إلى جانب حرائق الغابات في بلدان مثل كندا واليونان تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والاقتصاد.



وأشار التقرير إلى أن المتوسط العالمي اليومي لدرجة حرارة الهواء السطحي قد تجاوز في 6 تموز الجاري الرقم القياسي المسجل في آب 2016، مما جعله أكثر الأيام حرارة على الإطلاق مع تأخر 5 و7 تموز بقليل، ولفت إلى أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر تموز كانت هي الأكثر دفئا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة.



ونوه التقرير إلى أن متوسط درجة الحرارة العالمية تجاوز في الأسبوعين الأول والثالث من شهر تموز مؤقتًا مستويات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة مئوية، وأن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر منذ شهر أيار ، كان أعلى بكثير من القيم التي لوحظت سابقا في ذلك الوقت من العام، ما مثل مساهمة في يوليو الحار بشكل استثنائي.

روسيا اليوم