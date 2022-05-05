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الخميس، 05-05-2022 02:34 م

الناخبون البريطانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية

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الوكيل الإخباري - توجه الناخبون البريطانيون منذ ساعات صباح اليوم الخميس إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية (البلدية) عبر المملكة المتحدة.

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وسينتخب البريطانيون أكثر من أربعة آلاف عضو في 146 مجلساً في الانتخابات في المدن الرئيسية، بما في ذلك ليدز ومانشستر وبيرمينجهام وكل ضواحي لندن البالغة 32 ضاحية، ومجالس اسكتلندا الـ 32 وكل مجالس ويلز الـ22، وسوف تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساءً.

 

ويرى العديد من المحللين، أن هذه الانتخابات ستشكل اختباراً لحزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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