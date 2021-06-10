الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 03:45 م

البحرين.. المئات ينظمون احتجاجا بعد وفاة سجين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - نظم مئات الأشخاص احتجاجا في البحرين، بسبب وفاة سجين سياسي، عقب حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا.

وشهد الاحتجاج مساء الأربعاء مسيرة لمتظاهرين في شوارع قرية الضياء، احتجاجا على وفاة حسين بركات، في وقت سابق من اليوم.

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وذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن بركات (48 عاما) كان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي في الأيام الماضية، وتوفي في المستشفى.

وأضاف البيان أن بركات تلقى لقاحا على جرعتين، لكن دون تحديد اسم اللقاح.
وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن بركات تلقى اللقاح الصيني "سينوفارم".


ونزعت عن بركات جنسيته البحرينية، وحكم عليه بالسجن المؤبد، في محاكمة جماعية عام 2018، بحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.


المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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