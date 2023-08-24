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الخميس، 24-08-2023 04:36 م

الهند تعلن موعد إطلاق مسبارها المخصص لدراسة الشمس

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) الموعد الذي ستطلق فيه مسبارها المخصص لدراسة الشمس.

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وحول الموضوع قال رئيس المنظمة:"تخطط الهند لإطلاق أول مسبار لها لدراسة الشمس Aditya-L1 في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023".


وأضاف: "تعمل ISRO على تنفيذ العديد من المهمات المتعلقة بشؤون الفضاء، ومن بينها مهمة مسبار Aditya-L1. وإذا سارت الأمور وفقا للخطط الموضوعة، فإن إطلاق هذا المسبار سيتم في الأسبوع الأول من سبتمبر".


وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قد أشارت سابقا إلى أن المسبار من المفترض أن يطلق من مركز ساتيش داوان الفضائي في جزيرة سريهاريكوتا، وسيتجه إلى مدار في منطقة نقطة لاغرانج L1 يبعد حوالي 1.5 مليون كلم عن الأرض.


المركبة الهندية "تشاندريان - 3" تنجح في الهبوط في القطب الجنوبي للقمر
والهدف الرئيسي من إرسال المسبار المذكور هو دراسة الهالة الشمسية والإشعاعات الشمية بأطيافها المختلفة، لمعرفة تأثير هذه الإشعاعات على الأرض وعلى كواكب مجموعتنا الشمسية.


وتعمل الهند في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ، ومؤخرا تمكنت مركبة "تشاندريان-3" التي أطلقتها من الهبوط على سطح القمر بهدف إجراء دراسات واستكشاف آثار للمياه في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

 

RT

 




 

 


 

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