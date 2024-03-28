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الخميس، 28-03-2024 08:55 ص

الولايات المتحدة تطلق مبادرة لزيادة واردات الأغذية من إفريقيا

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الوكيل الإخباري - أطلقت الولايات المتحدة , مساء الأربعاء مبادرة جديدة لزيادة واردات الأغذية الإفريقية، مثل ثمار البحر والمكسرات والأعشاب، مشيرة إلى الإمكانات غير المستغلة في سلع تفيد صغار المزارعين ، بحسب واشنطن تايمز .

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ويسعى مكتب التجارة الإفريقي الجديد إلى زيادة واردات الأغذية الإفريقية المتخصصة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليون دولار على مدى الأشهر ال18 المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 10 % في الصادرات الزراعية للقارة إلى أكبر اقتصاد في العالم.

من جهة أخرى ، أعلنت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة(USAID) المشروع خلال حدث تجاري في أتلانتا بولاية جورجيا ، ركز خصوصا على جنوب إفريقيا.


وقالت نائب مدير الوكالة إيزوبيل كولمان "نرى إمكانات غير مستغلة في كل أنحاء القارة الإفريقية" مضيفة "نريد أن نرى المزيد من الدول التي تستفيد من هذه الفرصة لدخول السوق الأميركية".

 




 

 


 

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