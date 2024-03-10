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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 10-03-2024 10:41 ص

الخارجية الليبية: نعتمد على روسيا في إيجاد توازن في المنطقة

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الوكيل الاخباري- أكد الطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بـ"حكومة الوحدة" الليبية، أن علاقة طويلة الأمد تربط بلاده بروسيا وليس لديها أي تحفظات بشأن التعاون مع موسكو.

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وقال الباعور في حديث لوكالة "نوفوستي" إن "ليبيا وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وطويلة الأمد، وهي في معظمها مستقرة"، مضيفا أن "الحكومة في طرابلس ليس لدينا أي اعتراضات أو تحفظات بشأن التعاون مع روسيا".

وأكد الباعور أن روسيا من الدول المهمة وتلعب تاريخيا دورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: "كنا نعول دائما على روسيا، على أنها ستكون قوة موازنة أو دولة تخلق التوازن في المنطقة".

كما أكد المسؤول الليبي أن حكومته مستعدة للتعاون في مسألة فتح قنصلية عامة روسية في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مشيرا إلى أنه ليست هناك عقبات سياسية أمام فتح القنصلية، لكن حتى الآن هناك عقبات إجرائية وإدارية في هذا الأمر.

وفي وقت سابق قال السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر أغانين، إن افتتاح القنصلية العامة الروسية في بنغازي قد تم تأجيله، وتواصل السفارة جهودها لإقناع السلطات في طرابلس بضرورة فتح تلك القنصلية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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