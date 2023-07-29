السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام الرام في القدس

سعي للتوسع في فتح معارض دائمة لبيع منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الحكومة: الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا

القبض على 27 سائحاً سيرلانكيا بشقق مفروشة في عمان

بحث التعاون بين العقبة الاقتصادية وماليزيا

سياحة جرش : بدء الدورة الثانية من مشروع التدريب المهني

الأردن الأول عربيًا في التربية الإعلامية

ارتفاع معدلات الفائدة يهبط بأسعار الذهب عالمياً في أسبوع

مباشرة صيانة جسر بالبلقاء الأحد

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما للعودة إلى الثكنات

السبت، 29-07-2023 02:28 م

الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ

64c4f1a64c59b76f7b7881e9


الوكيل الاخباري- تعتزم الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الأسلحة من خلال مساعدة أستراليا على تطوير صناعة الصواريخ، على ما أعلن مسؤولون السبت بعد محادثات رفيعة المستوى بين البلدين.

اضافة اعلان

 

وحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى بريزبين بمناسبة الإعلان عن المشروع الذي صدر إثر محادثات مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.

وقال مارلز للصحافيين "نأمل أن يبدأ صنع الصواريخ في أستراليا في غضون سنتين، في إطار قاعدة صناعية مشتركة بين بلدينا".

وأضاف "إننا مسرورون فعلا بالخطوات التي نتخذها بهدف إنشاء مشروع لإنتاج الأسلحة الموجّهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد".

ويقضي المشروع بتطوير أنظمة لإطلاق صواريخ متعددة موجّهة في أستراليا.

وقال أوستن إن هذا المشروع سيساعد واشنطن على "تعزيز تفوقها التكنولوجي وتقوية قاعدتها الصناعية الدفاعية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
علم-لبنان-copy

لبنان يجدد المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من عدة نقاط داخل أراضيه

64c5084c4c59b75afa39cfda

العراق.. حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة يؤدي إلى انقطاع تام بالكهرباء

64c503dd4c59b75dc74d2f72

رئيس جنوب إفريقيا: يسعدني العمل مع شريك مجتهد مثل بوتين

64c500b34c59b76c7f53b188 (1)

الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: بلادنا تؤيد وتدعم العملية العسكرية الروسية

تنزيل

الدفاع الروسية: استهدفنا مركز قيادة للقوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك بأسلحة عالية الدقة

64c4e5994c59b7758872f5a8

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما للعودة إلى الثكنات

أخبار متعلقة
1689001048600

الناتو: سنبحث غداً انضمام أوكرانيا للحلف

64abc6294236043beb510b2f

الخارجية الصينية: نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قد يتسبب بحدوث أزمات إنسانية

64abadbc4c59b70fbf5b78d4

وزارة الخزانة الصينية: العلاقات السليمة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم

64aa94a7423604025d54289a

كاتب أمريكي: على واشنطن وقف المواجهة الخاسرة مع روسيا

64aa4e5b4c59b73a381a1054

وزيرة الخزانة الأمريكية: بكين وواشنطن يمكنهما بناء علاقات اقتصادية جيدة

64a8eff84c59b725894fae53

شويغو يتفقد سير تدريب المنتسبين الجدد على تدمير الأسلحة الغربية