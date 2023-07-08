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السبت، 08-07-2023 09:33 ص

شويغو يتفقد سير تدريب المنتسبين الجدد على تدمير الأسلحة الغربية

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم سير تدريب المنتسبين الجدد للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية على استخدام دبابات "تي-90 بروريف" الجديدة، وتدمير الأسلحة الغربية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو سير تدريب المتعاقدين الجدد في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".

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وأشارت الوزارة إلى أن المنتسبين الجدد يتلقون تدريبات على المهارات التكتيكية والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وقيادة الآليات العسكرية، والاتصالات، في دورة مكثفة تستغرق 38 يوما.

كما اطلع شويغو على سير تدريب طواقم دبابات "تي- 90 بروريف" في ظروف وتضاريس مختلفة، بما فيها قتال الشوارع.

وأضافت الوزارة أن التدريبات تجرى على معدات عسكرية جديدة لتطوير عناصر الحماية من نيران العدو، وإتقان مهارات تدمير الأسلحة الغربية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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