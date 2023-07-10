وزارة الخزانة الصينية: العلاقات السليمة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخزانة الصينية خلال زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين، أن العلاقات الصينية الأمريكية السليمة والمستقرة لا تفيد البلدين فحسب، بل وتعود بالنفع على العالم بأسره.



وأكد الجانب الصيني في بيان عقب الاجتماعات والمحادثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي زارت الصين مؤخرا، أن "العلاقات الطبيعية والمستقرة بين الصين والولايات المتحدة ليست مفيدة فقط للبلدين، ولكن أيضا للسلام والتنمية في العالم. يجب أن يكون الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة المسار الرئيسي والحقيقي للعلاقات بين الدول".

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كما أعرب الجانب الصيني عن أمله في أن تتمسك الولايات المتحدة بموقف عقلاني وعملي، وتبذل جهودا مشتركة حتى يتسنى للاتفاقيات التي توصل إليها البلدان ترجمتها إلى أفعال حقيقية، وتسهم في عودة العلاقات الصينية الأمريكية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

روسيا اليوم