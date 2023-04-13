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الخميس، 13-04-2023 02:49 م

الولايات المتحدة.. معدل الانتحار يقترب من مستوياته القياسية

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الوكيل الإخباري - عاد معدل الانتحار في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قريب في عام 2021، عاكسا عامين من التراجع، وفقا لتقرير صدر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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تظهر بيانات هذا العام أن الانتحار كان السبب الحادي عشر للوفاة على مستوى البلاد، مع أكثر من 14 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.


وارتفع معدل الوفيات بنسبة 32% خلال العقدين الماضيين، وكانت القفزة بنسبة 4% بين عامي 2020 و2021 هي الزيادة السنوية الأكثر حدة في ذلك الإطار الزمني.


وكان الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و34 عاما والخامس للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما.


وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أن معدل وفيات الانتحار كان أعلى بأربعة أضعاف بين الرجال منه بين النساء في عام 2021، كما كان في سنوات عديدة سابقة. وقد ارتفعت المعدلات بشكل كبير للرجال في معظم الأعمار بين عامي 2020 و2021 ولكنها لم تتغير نسبيا بالنسبة للنساء في معظم الأعمار، باستثناء ارتفاع كبير بين أولئك الذين يبلغون من العمر 75 عاما فما فوق.


وكانت المعدلات أعلى بين الأمريكيين الهنود، حوالي ضعف متوسط الرجال وثلاث مرات أعلى بالنسبة للنساء. وارتفعت المعدلات بنحو 17% بين عامي 2020 و2021.

 

RT

 




 

 


 

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