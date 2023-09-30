الولايات المتحدة وتايوان تعقدان مؤتمرا للأمن والدفاع

الوكيل الاخباري- تعقد السلطات الأمريكية والتايوانية مؤتمرا ثنائيا حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والصناعة العسكرية، وسيبحث الطرفان فرص التعاون في مجالي الصناعة العسكرية.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية في تايوان: سوف يترأس الوفد التايواني الذي سيصل إلى الولايات المتحدة رئيس دائرة التعاون الدولي في الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، فنسنت تشاو (الاسم الصيني تشاو يي شيانغ).



ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صناعة الدفاع الأمريكي التايواني في ويليامزبرغ بولاية فيرجينيا في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.

وسيتناول المؤتمر التهديدات التي يتعرض لها أمن تايوان، وسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة والآليات الثنائية للحوار، وفرص التعاون الثنائي في مجالات الصناعة العسكرية وأمن المعلومات والأمن السيبراني.

روسيا اليوم