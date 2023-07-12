نائب لبناني يحذر من اتجاه البلاد نحو التصحر

الوكيل الإخباري- كشف رئيس لجنة البيئة في مجلس النواب اللبناني النائب غياث يزبك، أن 80% من الحرائق في لبنان مفتعلة، محذرا من أن البلاد تتجه نحو التصحر بفعل "قلة الضمير" بالتعاطي مع الثروة الطبيعية.



وقال يزبك إن "الحرائق التي التهمت عددا كبيرا من احراجنا في السنوات السابقة، شهدت هجمة متوشحة على الأخضر واليابس، فتحول اليابس حطبا، ما أدى إلى ازدهار تجارة كبيرة تفوق بأشواط حاجة السوق المحلي التي فرضها التعثر المالي".



وأضاف: "أجدادنا كانوا يستخدمون الحطب للتدفئة، لكنهم كانوا يعتمدون لقطع الأشجار أسلوب تنظيف الاحراج، والطريقة هذه تحميها من الحرائق فتخدمهم مدى الحياة، آخذين في الاعتبار أن الطبيعة ليست ملكنا وحمايتها واجب، وبهذه الطريقة حافظوا على الثروة الحرجية".

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روسيا اليوم