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الإثنين، 07-02-2022 08:42 ص

اليونان.. العثور على جثث 3 متسلقي جبال مفقودين

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الوكيل الإخباري-أعلنت خدمة الإطفاء اليونانية، الأحد، العثور على جثث 3 متسلقي جبال كانوا مفقودين منذ السبت.

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وقالت خدمة الإطفاء، في بيان، "انطلق المتسلقون اليونانيون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 55 عامًا، لتسلق جبل هيلموس، الذي يبلغ ارتفاعه 2355 مترًا في إقليم "بيلوبونيز" جنوب غربي اليونان صباح السبت"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.


وأضاف البيان أن "متسلقي الجبال الثلاثة أوقفوا سيارتهم في منتجع كالافريتا للتزلج، بالقرب من المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وتركوا رقم هاتف محمول مع موظفي المنتجع".


وقال العاملون لوسائل الإعلام المحلية في اليونان إنهم "أطلقوا ناقوس الخطر مساء السبت، عندما لاحظوا أن السيارة لا تزال في ساحة انتظار السيارات، فيما باءت محاولات الاتصال بالرقم بالفشل".


وأكد البيان أن "عملية البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء قامت بإرسال فرقة إنقاذ خاصة، و22 من رجال الإطفاء، وطائرتين مروحيتين، ومشغلي طائرات بدون طيار".


فيما تم العثور على خوذة وسترة في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد، وبعد عدة ساعات، تم العثور على جثث الثلاثة.


وذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن انهيارا جليديا ربما اجتاح الثلاثة.

 

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