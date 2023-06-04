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الأحد، 04-06-2023 04:16 م

السيسي يدعو لوقف مستدام للنار والحفاظ على المؤسسات بالسودان

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جميع الأطراف في السودان إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار المستدام والحفاظ على المؤسسات.

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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن الجانبين تشاورا بشأن تطورات الأوضاع فى السودان، وأكدا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين.


وأضاف السيسي قائلا: "من هذا المنبر، فإننا نحث جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.. ومصالح شعبها".

وكان السيسي استقبل الرئيس المورويتاني بمطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحبه إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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