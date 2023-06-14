اندلاع حريق بمحطة للطاقة الكهربائية في مقاطعة روستوف الروسية

الوكيل الإخباري- اندلع حريق اليوم الأربعاء بمحطة للطاقة الكهربائية في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا.



وأعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة حالات الطوارئ في روستوف، أن الحريق اندلع في محطة كهرباء بمنطقة نوفوتشركاسك، وأن النيران اشتعلت في وحدة الطاقة السادسة بالمحطة.

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ووفقا للمعلومات الأولية بلغت مساحة الحريق 200 متر مربع، وتعمل أجهزة الطوارئ وفرق الإطفاء على السيطرة على الحريق وإخماد النيران ويشارك في هذه العملية 46 شخصا و15 وحدة من معدات إخماد الحريق.



ولم تتحدث المعلومات الأولية عن سقوط ضحايا أو إصابات كما أنه لم يتضح بعد سبب الحريق.

روسيا اليوم