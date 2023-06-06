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الثلاثاء، 06-06-2023 11:15 ص

اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في طهران

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران عن اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في طهران، مؤكدا أن "رجال الإطفاء يعملون على احتواء هذا الحريق الكبير نسبيا".

وقال سيد جلال مالكي لوكالة "إرنا"، إنه عند حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن حريق في النظام 125 في سيد فالي بازار، مبينا أن رجال الإطفاء رصدوا حريقا في مستودع غراء، وهم يعملون على إخماد النيران.

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وأفاد بأن التركيز الأساسي للحريق هو مبنى من ثلاثة طوابق يضم عدة محلات تجارية ومستودعات بمساحة تزيد عن 1000 متر، وهو في الواقع مكان لتخزين وإنتاج الغراء.

 

وأوضح حجم هذا الحريق، "يمكن رؤية كمية كبيرة من الدخان من مسافات بعيدة"، مبينا أنه بعد انتهاء عملية الاحتواء، سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحادث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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