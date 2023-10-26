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الخميس، 26-10-2023 10:35 ص

انطلاق مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-17"

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الوكيل الإخباري - انطلقت مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-17" اليوم الخميس من مطار "جيوتشيوان" الفضائي شمال غرب الصين، تحمل طاقما من 3 أفراد إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية الصينية.

وتم انطلاق الصاروخ الحامل "شانجين – 2إف" في الساعة 11:14 من اليوم الخميس بالتوقيت الصيني. وسيصبح طاقم "شنتشو-17" الطاقم السادس في المحطة المدارية الصينية، ومن المقرر أن تستغرق بعثتهم في المحطة نحو 6 أشهر.

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ومن المخطط أن يعود طاقم المركبة الفضائية "شنتشو-16" المكون من 3 رواد الفضاء والمتواجد على المحطة منذ 30 مايو الماضي، إلى الأرض في 31 أكتوبر الجاري.


وبدأت الصين بناء محطة "تيانغونغ" الفضائية في 29 أبريل 2021، وتم الانتهاء من تجميع التكوين الرئيسي للمحطة في 3 نوفمبر 2022. ويصل إجمالي مساحة المعيشة في المحطة إلى نحو 110 أمتار مكعبة، ويمكن أن يتواجد عليها 3 رواد فضاء أو 6 أشخاص في نفس الوقت أثناء تغيير الطاقم. ويبلغ العمر المصمم لاستخدام المحطة 15 عاما أي حتى عام 2038.


وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، سابقا، أن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لتعزيز التعاون في مجال الفضاء والاستكشاف المشترك لأسرار الكون.

 

RT

 




 

 


 

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