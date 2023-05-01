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الإثنين، 01-05-2023 08:15 ص

انفجارات تهز كييف ومناطق أوكرانية أخرى

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن انفجارات هزت عددا من المناطق في العاصمة كييف ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم إعلان حالة التأهب الجوي في مختلف المناطق الأوكرانية.

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كذلك سمعت صفارات الإنذار في مناطق فينيتسا، وجيتومير، وكييف، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وأوديسا وبولتافا وسومي وخاركوف.


وذكرت صحيفة "زركالو نيديلي" الأوكرانية أن سلسلة انفجارات هزت مناطق في خيرسون تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، وفي وقت لاحق وردت معلومات عن سلسلة انفجارات في منطقة سومي وبافلوغراد.


وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، الليلة الماضية إن الجيش الروسي استهدف في مدينة بافلوغراد، البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود واحتياطيات القوات الأوكرانية التي جمعتها لتنفيذ هجومها المضاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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