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السبت، 19-02-2022 10:41 ص

انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا بمقاطعة روستوف الروسية

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الوكيل الإخباري-سقطت قذيفة مدفعية على مقربة من الحدود الروسية، وذلك بعد إطلاقها من الجانب الأوكراني وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" .

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وأشار المراسل إلى أن القذيفة انفجرت على بعد كيلومترات من الحدود الروسية وتحديدا قرب ضواحي مقاطعة روستوف الواقعة جنوبي البلاد.

 

وقال المراسل إن المنطقة القريبة من الحدود التي سقطت فيها قذيفة المدفعية هي قرية تراسوفكا.

 

وأضاف المراسل أن "الانفجار وقع عند الساعة الرابعة صباحا، على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتاكينسكايا".

وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.

 

سبوتنيك

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