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الثلاثاء، 19-04-2022 12:22 م

باكستان .. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

علم_الباكستان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له


الوكيل الإخباري-أدت الحكومة الباكستانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، بحسب التلفزيون الرسمي للبلاد.

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ويأتي أداء الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب سياسية متحالفة، اليمين الدستورية بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.


ولم يتم بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.
والأسبوع الماضي، انتخب البرلمان شريف (70 عاما) رئيسا للوزراء في أعقاب أزمة دستورية مستمرة، بلغت ذروتها حين خسر رئيس الوزراء عمران خان تصويتا على حجب الثقة عنه في البرلمان.


وأثار إبعاده من السلطة احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية لنواب حزبه، "حركة الإنصاف" احتجاجا على التغيير الذي أطاح بالحكومة السابقة.

 

بترا

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