الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف: وفاة 25 إمامًا ومؤذنًا خلال جائحة كورونا

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

16 وفاة و 7415 إصابة كورونا في الاردن اليوم

فتح الحدود البولندية والرومانية أمام الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا

الصفدي يوجّه الجهات المختصة حول الأردنيين في أوكرانيا

الجزائر في قلب معركة الطاقة بأوروبا

ما محتوى شبكة تروث سوشال؟

ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

أسعار القمح والذرة الأمريكية ترتفع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

الخميس، 24-02-2022 02:19 م

بالفيديو.. نزوح مئات الأوكرانيين من بلدهم إلى بولندا

1-1504070


الوكيل الإخباري-نزح مئات الأوكرانيين من بلدهم إلى بولندا المجاورة، فرارا من الحرب التي اندلعت في بلدهم صباح الخميس.

ونشرت "رويترز" مقاطع فيديو وصورا للحدود الغربية لأوكرانيا، كشفت تجمع أوكرانيين قبيل عبورهم إلى الجارة الغربية، التي تستعد لتدفق المزيد من النازحين، وذلك بعد ساعات من الهجوم العسكري الروسي الذي لاقى استهجانا واسعا من الغرب.

اضافة اعلان

وقال وزير الداخلية البولندي ماتشي فاسك الشهر الماضي، إن وزارة الداخلية  تتخذ منذ بعض الوقت الخطوات للاستعداد لموجة لجوء من نحو مليون شخص قادمين من أوكرانيا.


وأقام رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي مجموعة عمل لتحديد الاحتياجات اللوجستية والطبية والتعليمية الضرورية لاستقبال موجة اللاجئين الأوكرانيين.


وفي ألمانيا، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، أن بلادها مستعدة لتقديم "دعم كبير" لجيرانها، لا سيما بولندا، في حال حصل تدفق لاجئين فارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.


وقالت الوزيرة الألمانية في بيان: "نتابع عن كثب احتمال حصول تحرّكات لاجئين نحو الدول المجاورة لنا. ندعم الدول المعنية بشكل كبير، لا سيما جارتنا بولندا، في حال حصلت تحركات كبيرة للاجئين".


بدورها، أكدت سلوفاكيا الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، استعدادها لتقديم المساعدة، وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد: "لدينا خطط جاهزة لمواجهة ضغط محتمل من لاجئين على الحدود السلوفاكية الأوكرانية".


وأكد أنه "إذا تطلب الأمر، يمكننا أيضا استخدام مراكز الإيواء الموجودة والتابعة لوزارة الداخلية ووزارات أخرى".

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1059096211_0_129_3187_1921_1920x0_80_0_0_2adc78644b49ad4d45881bef5d26e0be

الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب

62177c06423604167d7d9f82

السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها

main_image62178df18644c

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

1035866579_550_0_2598_2048_1920x0_80_0_0_da1f71ce1d18b61ce488e643ed021da2

الدفاع الروسية: تم تعطيل 74 هدفا أرضيا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية

62178974423604117b5a8ff1

الاتحاد الأوروبي يضع خطة لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

thumbs_b_c_906e406ec6f3289827bab6d46135f511

إعادة انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

أخبار متعلقة
امريكا

أمريكا: نقل الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا إلى بولندا

6210e9ad11278 (1)

أمريكا: الجيش الروسي يستعد لضرب أوكرانيا.. والكرملين يعلن استخدام صواريخ بالستية وكروز

وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: تقليص عدد موظفي بعثاتنا الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة

62076a68423604615850ba3b

نوفوستي: موظفو البعثة الدبلوماسية الروسية بدأوا بمغادرة أوكرانيا

غزو3

صحيفة: بايدن يحدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

مطار اوكرانيا

كندا وأستراليا ونيوزيلندا وفنلندا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا