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الإثنين، 28-02-2022 07:25 ص

بايدن يبحث اليوم الوضع في أوكرانيا مع الحلفاء

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الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء اليوم الاثنين، لمناقشة الرد على العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.

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وجاء في جدول أعمال رئيس الدولة، الذي أصدره البيت الأبيض، أن المكالمة ستتم عبر نظام الاتصال الآمن في الساعة 11:15 صباحا بتوقيت واشنطن (7:15 من المساء بتوقيت موسكو).


وتضمن الجدول أيضا: "في الساعة 11:15 صباحا، سيجري الرئيس مكالمة آمنة مع الحلفاء لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وتنسيق الرد المشترك".


في 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا وحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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