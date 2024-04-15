بايدن يبحث سبل دعم إسرائيل وأوكرانيا مع زعماء الكونغرس

الوكيل الاخباري- بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس احتمالات الموافقة على مشروع قانون يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.

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وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أجرى بايدن محادثة مع زعيم الأغلبية [الديمقراطية] في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية [الجمهورية] ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب [الجمهوري] مايك جونسون وزعيم الأقلية [الديمقراطية] حكيم جيفريز" حول الضربة الإيرانية التي وجهت إلى الأراضي الإسرائيلية.



وأشار البيت الأبيض إلى أنه "خلال المحادثة تناول الرئيس ضرورة موافقة مجلس النواب بسرعة على طلب التمويل الإضافي في مجال الأمن القومي".



وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت طلبا إلى الكونغرس للحصول على اعتمادات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا و"لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".