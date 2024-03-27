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الأربعاء، 27-03-2024 11:34 ص

بايدن يطلب مشورة أوباما

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الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق من خسارة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، لذلك اتصل بالرئيس الأسبق باراك أوباما للحصول على المشورة.

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ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه مع اقتراب الانتخابات، يجري بايدن مكالمات منتظمة مع أوباما لمتابعة السباق الرئاسي أو للحديث عن العائلة. لكن أوباما يجري اتصالات خاصة به مع جيفري زينتس، كبير موظفي البيت الأبيض، وكبار مساعديه في حملة بايدن لوضع استراتيجية ونقل النصائح.

ورأت أن هذا المستوى من المشاركة يوضح دعم أوباما لبايدن، ويؤكد ما وصفه أحد كبار مساعديه بأن "قلق أوباما البالغ" من أن بايدن قد يخسر أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال المساعد، الذي لم يكن مخولا بالتحدث علنا، إن أوباما كان "قلقا دائما" بشأن خسارة بايدن، وأنه مستعد "للتغلب على ذلك" جنبا إلى جنب مع نائبه السابق في انتخابات يمكن أن تنخفض إلى هوامش ضئيلة في عدد قليل من الولايات.

وأوضحت الصحيفة أنها ربما للمرة الأولى، يكون الاثنان على نفس الصفحة بشأن مستقبل بايدن، ومن المقرر أن يظهرا إلى جانب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في حفل جمع تبرعات كبير لحملة بايدن في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك يوم الخميس.

 




 

 


 

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