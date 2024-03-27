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الأربعاء، 27-03-2024 10:37 ص

زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

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الوكيل الاخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في هجوم "كروكوس" الإرهابي متحيزا بشكل واضح، لأنه يحاول "إبعاد أوكرانيا عن الأذى".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أن المعلومات الأولية من المعتقلين في هجوم كروكوس الإرهابي، تؤكد وجود الأثر الأوكراني، وستواصل الأجهزة الأمنية الروسية المختصة تحليل ودراسة المعلومات.

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وأضافت زاخاروفا: "لقد فضحوا أنفسهم. الولايات المتحدة باشرت فورا بالصراخ لكنها خلال ذلك لم تطالب بإجراء تحقيق، بل فقط حاولت تبييض صفحة أوكرانيا وإبعادها من دائرة الشبهة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي. يبدو واضحا تحيزهم وتورطهم في هذه القضية".

وترى زاخاروفا أنه لو كانت أوكرانيا فعلا غير متورطة، كان يجب أن تؤكد واشنطن في الدرجة الأولى على ضرورة التحقيق وعرض الحقائق.

وعقب الهجوم الإرهابي مساء الجمعة، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه لا يرى أي مؤشر على تورط أوكرانيا أو الأوكرانيين في هجوم كروكوس الإرهابي. بعد ذلك أكدت السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، مرات عديدة أنه لا يوجد "أثر أوكراني" في القضية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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