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الثلاثاء، 05-04-2022 09:35 ص

بايدن يدعو لمحاكمة بوتين كـ "مجرم حرب"

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الوكيل الإخباري-دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة قتل مزعومة لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو.

ووصف بايدن نظيره بوتين بـ "الوحشي"، وقال إنه يسعى لفرض المزيد من العقوبات على الكرملين.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا "بمحاولة التستر على أدلة على جرائم حرب" قال إن قواتها ارتكبتها في المناطق التي سيطرت عليها.

وسبق أن أثار الرئيس الأمريكي غضبا في موسكو عندما اتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب الشهر الماضي.

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وقال بايدن: "حقيقة الأمر، لقد رأيتم ما حدث في بوتشا. إنه مجرم حرب .. لكن يتعين علينا جمع كل التفاصيل حتى يمكن إجراء محاكمة للنظر في جرائم حرب".

 

وأكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على عدم تعرض مدنيين لأذى خلال السيطرة الروسية على بوتشا على مدى شهر، واتهم كييف بتلفيق الأدلة.


وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن الصور التي قيل إنها لمدنيين قتلوا في بوتشا "استفزاز مدبر" من قبل الدول الغربية.

 

بي بي سي

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