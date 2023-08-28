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الإثنين، 28-08-2023 07:32 م

بايدن يعلن حالة الطوارئ لهذا السبب!

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، مع تقديم مساعدة فيدرالية للاستجابة على مستوى الولاية، بسبب الأضرار الناتجة عن العاصفة الاستوائية "إداليا".اضافة اعلان


وأوضح البيت الأبيض: "تحدث الرئيس بايدن مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ليخبره بالموافقة السريعة على إعلان حالة الطوارئ لفلوريدا أثناء تعرضها لإعصار إداليا".

وقامت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بنشر الأفراد والمعدات مسبقا، بما في ذلك فرق المساعدة في إدارة الحوادث المتعددة، استعدادا لجهود الاستجابة.

كما تم تفعيل مركز تنسيق الاستجابة الوطني التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بشكل كامل، لدعم أي طلبات للحصول على المساعدة الفيدرالية.

وقال بايدن إن "فلوريدا ستحظى بدعمه الكامل أثناء العاصفة إداليا وتداعياتها".

هذا وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، في وقت سابق، حالة الطوارئ لمعظم ساحل الخليج بالولاية.

 




 

 


 

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