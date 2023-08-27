فلوريدا: ثلاثة قتلى جراء إطلاق نار مدفوع بـالكراهية العرقية

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الفيدرالية أنّ مسلّحا مدفوعا بالكراهية العنصريّة، أطلق النار مساء أمس السبت، وقتل ثلاثة أشخاص سود في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، قبل أن يقتل نفسه إثر مواجهة مع الشرطة.





وبحسب واشنطن تايمز، قال الشرطي تي كاي ووترز، إنّ مطلق النار، وهو رجل أبيض في أوائل العشرينيات من عمره لم يتمّ التعريف عنه بعد، كان يرتدي سترة تكتيكيّة ويحمل بندقيّة من طراز "آي آر" ومسدّسا، عندما بدأ بإطلاق النار داخل متجر "دولار جنرال".





وأضاف "لقد استهدف مجموعة معيّنة من الناس وكانوا من السود، أولئك هم من قال إنّه يريد قتلهم، وهذا واضح جدا"، مشيرا إلى أن الضحايا الثلاثة هم رجلان وامرأة.

ووقع إطلاق النار قرب جامعة إدوارد ووترز، وهي تاريخيا من الكلّيات التي يرتادها السود في هذه الولاية الجنوبيّة الأميركيّة.





وفي نفس السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة بشأن الأحداث التي وقعت في مدينة جاكسونفيل وعمليات إطلاق النار الأخرى التي حصلت في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

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