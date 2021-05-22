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السبت، 22-05-2021 09:06 ص

بايدن يقر بصعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية

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الوكيل الإخباري- أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إثر لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في البيت الأبيض، بأن إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية لن يكون مهمة سهلة، مشدداً في الوقت نفسه على التزام واشنطن بأمن سيول.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مون إن ”لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية“.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه عين الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأمريكي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ يانغ.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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