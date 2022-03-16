برلمان الكويت يرفض سحب الثقة من وزير الأشغال

الوكيل الإخباري-رفض البرلمان الكويتي بالأغلبية، الأربعاء، سحب الثقة من وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

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وجدد مجلس الأمة (البرلمان) الثقة بالوزير الموسى، حيث جاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة برفض 22 نائباً وموافقة 21، من إجمالي الحضور (43 نائبا)، حسب وكالة الأنباء الرسمية.



ووفق لائحة مجلس الأمة، "يأتي طرح الثقة بناء على رغبة الوزير أو 10 نواب، وتكون الموافقة بالأغلبية، وحال إجراء ذلك يتم تقديم الاستقالة فورا".

ويتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (عددهم 50)، فيما عدا الوزراء الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة".



وجاء طلب طرح الثقة عقب مناقشة المجلس استجوابا للوزير، قدمه النائب عبد الله المضف، في 16 فبراير/ شباط الماضي، تضمن اتهامات بـ" التهاون في محاربة الفساد، والتخاذل مع التعامل مع التقارير الرقابية، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية".



وبحسب رصد سابق للأناضول تم رحيل 11 حكومة واستقالة وإعفاء 16 وزيرا جراء 128 استجوابا، الذي يستخدم بصورة شائعة في تاريخ البلاد.

الاناضول

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