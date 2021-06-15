بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى هدنة حول خلاف تجاري

الوكيل الإخباري- اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هدنة لمدة 5 سنوات حول نزاع تجاري استمر مدة 17 عاما بشأن الدعم الحكومي لشركتي "إيرباص" و"بوينغ".



وذكرت مصادر إعلام أمريكية، أن الخلاف التجاري بين الحلفاء أدى إلى فرض رسوم جمركية على بضائع وسلع بقيمة 11.5 مليار دولار من صادرات كل من الجانبين.

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وأمضت المفوضية الأوروبية ليلة أمس الاثنين في مناقشة الاتفاقية مع الدول الأعضاء لإنجاز صفقة بهذا الشأن، قبل القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل، التي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المداولات.



