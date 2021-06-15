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الثلاثاء، 15-06-2021 01:24 م

بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى هدنة حول خلاف تجاري

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الوكيل الإخباري- اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هدنة لمدة 5 سنوات حول نزاع تجاري استمر مدة 17 عاما بشأن الدعم الحكومي لشركتي "إيرباص" و"بوينغ".

وذكرت مصادر إعلام أمريكية، أن الخلاف التجاري بين الحلفاء أدى إلى فرض رسوم جمركية على بضائع وسلع بقيمة 11.5 مليار دولار من صادرات كل من الجانبين.

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وأمضت المفوضية الأوروبية ليلة أمس الاثنين في مناقشة الاتفاقية مع الدول الأعضاء لإنجاز صفقة بهذا الشأن، قبل القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل، التي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المداولات.

ويطوي الاتفاق التاريخي (الهدنة) الصفحة على صراع رئيسي في الحرب التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب، ويمهد الطريق لعصر جديد من التعاون عبر الأطلسي بشأن المساعدات الحكومية للشركات، في وقت تتنافس الصين على إزاحة الاحتكار الثنائي للطائرات المدنية بين "بوينغ" و"إيرباص". وتعهد الحلفاء بإنهاء نزاع منفصل حول الصلب والألمنيوم، في علامة على إحراز تقدم في إعادة تحديد العلاقات التجارية، في ظل إدارة بايدن.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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