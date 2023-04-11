الثلاثاء 11-04-2023
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الثلاثاء، 11-04-2023 02:39 م

بريطانيا: تعيين سيدة مديرا لجهاز الاتصالات الحكومية لأول مرة

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الوكيل الإخباري - عينت بريطانيا اليوم الثلاثاء آن كيست باتلر في منصب مدير جهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية، وهي أول امرأة تتسلم هذا المنصب.

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وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن باتلر تشغل حالياً منصب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5)، وستباشر مهام عملها الجديد الشهر المقبل.


ونقلت عن وزير الخارجية والتنمية جيمس كليفرلي، قوله "سجلها مذهل في صميم عمل شبكة الأمن القومي بالمملكة المتحدة، وساعدت في التصدي لتهديدات الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الإلكترونية والقوى الأجنبية الخبيثة".


بترا

 




 

 


 

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