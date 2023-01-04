بريطانيا تفرض تدريس الرياضيات حتى سن الـ18

الوكيل الاخباري- قالت مصادر داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يستعد لكشف خطط تعليمية شاملة من بينها فرض تدريس مادة الرياضيات في البلاد حتى سن الـ18.



وحسب مقر رئاسة الحكومة البريطانية، فإن سوناك في خطابه الأول هذا العام، سيؤكد أن هناك حاجة إلى "إعادة تصور نهجنا في الحساب، والسماح لأطفالنا بالخروج إلى العالم بدون هذه المهارات يخذل أطفالنا".



وأوضح أن تفاصيل "المهمة الجديدة لرئيس الوزراء سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب". ويريد سوناك من التلاميذ أن يدرسوا شكلا من أشكال الرياضيات حتى سن الـ18، مع استكشاف الحكومة للطريق الصحيح ، بما في ذلك مؤهلات الرياضيات الأساسية.



وقال داونينغ ستريت إن التلاميذ الذين يدرسون الرياضيات حتى سن 18 سيضعون إنجلترا على قدم المساواة مع معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان والنرويج والولايات المتحدة.



بدوره، اعتبر حزب العمال المعارض أن هذا التعهد سيكون "فارغا" إذا لم يتمكنوا من تجنيد المزيد من معلمي الرياضيات.



وانتقدت وزيرة التعليم في حكومة الظل في حزب العمال، بريدجيت فيليبسون الخطة، ودعت سوناك إلى "إظهار عمله"، معتبرة أنه "لا يستطيع تقديم هذا التعهد الفارغ المعاد تسخينه بدون المزيد من معلمي الرياضيات ، ومع ذلك فقد أخطأت الحكومة هدفها لمعلمي الرياضيات الجدد عامًا بعد عام ، مع مغادرة المدرسين الحاليين بأعداد كبيرة".



ووفقا للأرقام الحكومية فإن حوالي ثمانية ملايين بالغ في إنكلترا لديهم المهارات الحسابية لأطفال المدارس الابتدائية، في حين أن 60٪ من التلاميذ المحرومين ليس لديهم مهارات الرياضيات الأساسية في سن 16.

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روسيا اليوم