الجمعة 23-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 23-02-2024 08:54 م

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

بريطانيا


الوكيل الاخباري - وقعت المملكة المتحدة اتفاقًا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر، وجعل حدود المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا وأمنًا.

 

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