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الخميس، 18-03-2021 08:23 م

بعد إلغاء الكفيل.. مصر تكشف مراحل خروج وعودة العاملين المصريين من السعودية

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الوكيل الاخباري - كشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عادل حنفي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بلاده، وضعت 4 مراحل لحصول العامل على التنقل الوظيفي والخروج والعودة النهائي.

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ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الخميس، عن حنفي، أن المراحل تشمل قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى، وقيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي القبول أو الرفض، على أن يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل، مع بدء احتساب فترة الإشعار.

 

وأشار حنفي إلى أن السعودية قد شهدت انطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ أيام، التي تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ "إلغاء نظام الكفيل"، مطالبا العمالة المصرية بضرورة القيام بتوثيق عقود العمل الخاصة بهم.


وشدد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، على أن عملية الخروج والعودة تتم عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وتستغرق معالجة الطلب 10 أيام من تاريخ إنشائه، للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة، ويمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة من المنصة نفسها خلال 10 أيام، وفي حالة قبول الطلب يجب استكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام تجنبا لإنتهاء صلاحية الطلب.


وأوضح الموقع الإلكتروني أنه بالنسبة لطلب خدمة الخروج النهائي، يجب اتباع  الخطوات المتبعة نفسها في إصدار تأشيرة الخروج والعودة، مع ملاحظة أن مدة بقاء العامل بالمملكة العربية السعودية بعد الحصول على تأشيرة الخروج النهائي، 15 يوماً تحتسب من تاريخ الإصدار، وإذا لم يغادر العامل بعد هذه المدة يعد مخالفاً لنظام العمل والإقامة.


وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها، الإجراء المتبع في حال خروج العامل الوافد بشكل نهائي أثناء سريان عقد العمل، سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

 

سبوتنيك

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