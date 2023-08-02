بعد تهم جديدة للمحلفين الفيدرالية.. ترمب مهدد بالسجن 20 سنة

الوكيل الإخباري - وجهت هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة اتهام للرئيس السابق دونالد ترمب تهما على خلفية جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020.، قد تودي به السجن لمدة 20 سنة.

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وتأتي لائحة الاتهام بعد أن انتهج ترمب خطة متعددة الجوانب للبقاء في منصبه، والتوجه إلى وزارة العدل ومسؤولي الدولة وحتى مؤيديه الذين نهبوا مبنى الكابيتول (الكونغرس) في 6 كانون الأول 2021 بعد أن رفض نائب الرئيس السابق مايك بنس طلب ترمب "قلب نتائج الانتخابات".



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" سيواجه الجناة في حالة الإدانة بهذه التهم، غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.



وتضمنت لائحة الاتهام ضد ترمب أربع تهم فيدرالية من التحقيقات هي: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة؛ التآمر لعرقلة إجراء رسمي؛ عرقلة ومحاولة إعاقة إجراء رسمي؛ والتآمر على الحقوق.



وهذه ثاني لائحة اتهام فيدرالية يواجهها الرئيس السابق من خارج تحقيق المستشار الخاص جاك سميث.



ودفع ترمب، الذي يقود الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنه غير مذنب في 37 تهمة تتعلق باحتفاظه غير الملائم المزعوم بسجلات سرية من رئاسته.