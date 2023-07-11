موسكو تشير إلى "سقف ما قد يحصل عليه زيلينسكي من قمة الناتو "

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف، إن سقف ما قد يحصل عليه زيلينسكي من قمة الناتو في فيلنيوس، ضمانات بمزيد من الإمدادات العسكرية.



وأضاف غافريلوف: "يواصل زيلينسكي التأكيد أنه يحتاج إلى أسلحة غربية لمواجهة روسيا. ولهذا السبب ألمح زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى أنه يرغب في انضمام سريع إلى الناتو. لكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أوضحتا أنه يجب استيفاء المعايير الضرورية لذلك".



وتابع: "أما اجتماع مجلس الناتو الأوكراني الذي سيعقد خلال القمة فهو مجرد ذكر كييف والتنويه بها لا أكثر، حيث أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يتوقعه زيلينسكي من القمة هو ضمانات بمزيد من المساعدة العسكرية وإمدادات الذخيرة".

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روسيا اليوم