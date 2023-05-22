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الإثنين، 22-05-2023 12:49 م

بكين تدعو مجموعة السبع للعب دور في حل الأزمة الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- قالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن بلادها تأمل في أن تلعب دول مجموعة السبع، دورا بناء في إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأضافت ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على مشاركة فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع: "لاحظنا أن الرئيس زيلينسكي شارك في قمة مجموعة السبع. موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت، ونعتقد دائما أنه يجب حل الأزمة سياسيا من خلال الحوار والمشاورات".

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وتابعت المتحدثة الصينية: "نأمل أيضا أن تتمكن الدول الأخرى، وخاصة دول مجموعة السبع ذات الصلة، من لعب الدور البناء مع المجتمع الدولي في تشكيل حل سياسي للأزمة".

وتولت اليابان رئاسة مجموعة السبع. وفي الفترة من 19 إلى 21 مايو شهدت مدينة هيروشيما فعاليات قمة المجموعة.

بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وبعض الدول الأخرى الدعوة لحضور قمة هيروشيما.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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