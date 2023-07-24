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الإثنين، 24-07-2023 01:37 م

بكين: تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية أمر غير مسؤول

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، أن تزويد واشنطن أوكرانيا بذخائر عنقودية أمر غير مسؤول، داعية إلى احترام القانون الدولي الإنساني لضمان سلامة المدنيين.

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وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، تعليقا على القصف الأوكراني الذي أسفر عن مقتل المراسل الروسي روستيسلاف جورافلوف يوم السبت الماضي: "في وقت سابق، عندما أعلنت الولايات المتحدة تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، قالت الصين بالفعل إنه أمر غير مسؤول واستخدام الذخائر يمكن أن يتسبب بسهولة في مشكلات إنسانية".

وأضافت: "نحث جميع الأطراف على الامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون".

وأعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية السبت الماضي، مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافلوف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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