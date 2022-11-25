بلدية لندن توسع منطقة الانبعاثات المنخفضة والعملية تطال آلاف السيارات القديمة

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية لندن، أنها ستوسع منطقة الانبعاثات المنخفضة التي تمتد عبر الأحياء الوسطى والداخلية في لندن، لتشمل المناطق الخارجية بالمدينة، اعتباراً من 29 آب العام القادم.

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وقال عمدة لندن صادق خان اليوم الجمعة، "لا يزال هناك الكثير من تلوث الهواء السام" في العاصمة، "مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة والخرف والربو"، مبينا أن توسيع المنطقة لتغطية المدينة بأكملها ستعالج تلوث الهواء والازدحام.



ووفقا لشبكة سكاي نيوز، فإن توسيع المنطقة ستكون أكبر 18 مرة من مساحتها الحالية، مما يؤثر على نحو 15 بالمئة من المركبات القديمة في المنطقة التي يتوجب عليها دفع رسوم للقيادة في هذه المنطقة.



ويتم حاليا فرض رسوم بقيمة 12.50 جنيه استرليني في اليوم، على سائقي السيارات القديمة ذات الانبعاثات العالية، بسبب القيادة في منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية، وأن السائقين الذين يرفضون الدفع يتم تغريمهم 160 جنيها استرلينيا.



بترا