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الأحد، 15-11-2020 04:29 م

بوادر أزمة بين بغداد و كردستان بسبب قانون الاقتراض

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الوكيل الاخباري- وصف رئيس إقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، قانون الاقتراض، بالعقوبة الجماعية ضد سكان الإقليم.

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وقال، في مؤتمر صحافي عقده اليوم عقب اجتماع للحكومة والبرلمان في الإقليم، إن الإقليم مستعد للحوار وتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية وعلى بغداد الالتزام بواجباتها.

 

وأضاف أن مشكلة الإقليم ليست مع الحكومة العراقية بل مع البرلمان الداعم لقانون الاقتراض بصيغته الحالية، مطالبا بـالتدخل الدولي بشأن قانون الاقتراض.

 

يذكر أن أزمة حصلت بين بغداد والإقليم الكردي حول قانون الاقتراض الذي لم يشمل موظفي الإقليم بسبب عدم تسديد الأخير للمتطلبات المالية عليها.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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