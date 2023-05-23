الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

الثلاثاء، 23-05-2023 04:23 م

بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة لكنها لحظة تضامن الأمة

646cb5fe4c59b718802099e2


الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تمر بأوقات عصيبة إلا أنها لحظة تضامن للأمة، والرغبة في تقوية أسس الوجدان، وتهيئة الظروف لتنمية الاقتصاد.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الرسمية في قاعة يكاتيرينا بالكرملين، حيث تم منح أرفع جوائز الدولة للأنشطة والإنجازات البارزة في مجالات الثقافة وعلوم الفضاء والتعليم وغيرها من المجالات.

وتابع الرئيس: "نعم، تحدثنا اليوم أكثر من مرة عن أن روسيا تمر الآن بأوقات عصيبة، وقيل إن الأمر لم يكن سهلا أبدا. إلا أنها لحظة خاصة لتضامننا القوي، وشحذ شعورنا الوطني، والرغبة في تعزيز أسس وجداننا، وتهيئة الظروف في مجال الاقتصاد والإنتاج والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل غير المشروط لبلادنا. وأنتم من يقدم مساهمة مرئية وملموسة في ذلك المجال. أتوجه بالشكر لكم من أجل هذا، وحظا سعيدا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
34d894428ae99a3572613fb9b72b1494

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف16

646cbde84c59b715206b64bc

مستشار سابق في البنتاغون: الغرب أضاع على أوكرانيا فرصة ذهبية لإنهاء الصراع

646cb122423604391004b3d5

رئيس الوزراء الروسي يلتقي شي جين بينغ في بكين

646c571e4c59b7164405776a

عالم مناخ روسي لا يستبعد نقل عاصمة روسيا إلى سيبيريا

1684841210383

السوداني: العراق خطا خطوات لإزالة آثار الإرهاب

646ca48542360446eb0f4a15

بوتين: جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا

أخبار متعلقة
646b5d644236040ed126a961

الكرملين يصف مستوى تعاضد المجتمع الروسي حول بوتين بالمرتفع

646af1b34236044765288fa0

مرادوف: واشنطن "وافقت على اندلاع حرب نووية"

6465f9494c59b710a74ed523

بيسكوف: حضور الدول الصديقة قمة G7 لا يثير قلق الكرملين

263043-صور-علم-روسيا-2

الكرملين يعلق على حظر حسابات البعثة الدبلوماسية لفنلندا

6464a2ba4c59b753b952863f

الكرملين يعلق على دعوة الدول لإنهاء الصراع في أوكرانيا

6460df354c59b72f33498c90

الكرملين: كييف ترعى وتنظم عمليات قتل المواطنين الروس