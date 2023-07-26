بوتين: روسيا متمسّكة بمواصلة تطوير علاقاتها مع البلدان الإفريقية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسّك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية، وحفز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في مكافحة الفقر.



كذلك أكد بوتين في كلمة ترحيبية بالمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي - الإفريقي، أن روسيا ستواصل مساعدة البلدان الإفريقية في تعزيز سيادتها وزيادة المشاركة النشطة في حل القضايا الإقليمية والدولية.



وقال الرئيس الروسي: "بالطبع، سنواصل مساعدة الشركاء الأفارقة بكل الطرق الممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، وفي مان مشاركة أكثر نشاطا في حل القضايا الإقليمية والعالمية".



وأشار بوتين إلى أن إفريقيا أصبحت اليوم أحد أقطاب العالم الناشئ متعدد الأقطاب، مؤكدا دعم موسكو لتطلعات الدول الإفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.



وتحتضن مدينة بطرسبورغ القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو.

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روسيا اليوم