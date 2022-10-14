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الجمعة، 14-10-2022 04:08 م

بوتين: لا أجد حاليا حاجة للحوار مع بايدن

بوتين٢


الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يرى أهمية لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: “لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.. نحن منفتحون على الحوار مع أوكرانيا وهي ترفض ذلك”.


وشدد بوتين في الوقت ذاته على أن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع أي عضو في قمة العشرين، في إشارة إلى إجراء حوار مع دول الغرب بشأن أوكرانيا.


وتابع: “كييف تقول إنها تريد المفاوضات والآن اتخذوا موقفا رسميا بمنع التفاوض معنا”.


وأضاف بوتين أن “تركيا والإمارات والصين والهند دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا”.


وانتقد بوتين موقف ألمانيا من الأزمة الأوكرانية قائلا: “ألمانيا أخطأت بالوقوف إلى جانب الناتو في أزمة أوكرانيا".


وأردف بقوله: “يجب على ألمانيا الاختيار بين تلبية مصالحها الخاصة أو الوقوف مع حلف الناتو ضدنا”.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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