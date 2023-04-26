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الأربعاء، 26-04-2023 02:46 م

الكرملين يعلق على رسالة غوتيريش إلى بوتين

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الوكيل الإخباري- أكد الكرملين أن رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الحبوب نقلت عبر القنوات الدبلوماسية ويجري النظر فيها.

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وفي وقت سابق حمل غوتيريش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة موجهة إلى بوتين بشأن تمديد مبادرة الحبوب.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد اطلع على مضون الرسالة وعما إذا كانت هناك أي فرص لإنجاح الصفقة: "نعم، بالطبع تم نقل الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. ويجري النظر فيها".

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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