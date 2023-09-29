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الجمعة، 29-09-2023 07:21 م

بوتين يسمح للأوكرانيين بدخول روسيا

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الوكيل الإخباري - وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.

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وجاء في المرسوم: "السماح لمواطني أوكرانيا بدخول روسيا والخروج منها بموجب الوثائق التالية:


1- بطاقة الهوية الأوكرانية بما فيها منتهية الصلاحية.


2. جواز سفر مواطن أوكرانيا.


3- جوازات السفر الدبلوماسية الأوكرانية.


4- شهادة الميلاد للأطفال دون 16 سنة.


5- جواز سفر مواطن أوكرانيا أو بطاقة الهوية للممثل القانوني للقاصر.


6- بطاقة هوية البحارة.


7- وثيقة سفر للعودة إلى أوكرانيا. 


8- بطاقة أفراد طواقم الطائرات.


وتم التوضيح، أنه يمكن لمواطني أوكرانيا دخول أراضي روسيا، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برا إلى البلدان المجاورة على أساس "نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي"، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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